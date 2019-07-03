Глава правительства Испании считает сбалансированным соглашение по ключевым постам ЕС

Власти Испании считают достигнутое соглашение по определению ключевых постов ЕС сбалансированным. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес по итогам саммита сообщества в Брюсселе.
По его словам, достижение соглашения является "хорошей новостью», сообщает ТАСС . "Думаю, что соглашение, с точки зрения правительства Испании, является очень сбалансированным", - сказал Санчес. "Для всех нас, кто верит в гендерное равенство, это хорошая новость, что впервые в истории женщина будет председательствовать в Европейской комиссии", - подчеркнул он.
Комментируя выдвижение кандидатуры исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля на пост главы дипломатии ЕС, Санчес отметил, что "очень доволен" данным решением. "Это человек, который представляет юг Европы", - добавил и.о. премьера. "Это соглашение демонстрирует, что Испания вернулась, предлагая человека на жизненно важный пост на следующие пять лет в ЕС", - заявил Санчес.Темы: Политика