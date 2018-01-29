Глава МИД Испании восстановился после инцидента в Давосе

У министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса в среду, 25 января, случился приступ гипотонии во время одного из заседаний Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Как сообщает издание ABC со ссылкой на источники в МИД Испании, у министра резко понизилось давление и закружилась голова, но сознание он не потерял. Его доставили в медпункт и в течение пяти минут он пришёл в себя. Уже во второй половине дня Дастис вернулся к своему рабочему графику.

На экономическом форуме министр иностранных дел не только сопровождал короля Испании Фелипе VI, но и сам принял участие в ряде заседаний.