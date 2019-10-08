Глава МИД Испании: НАТО останется основой безопасности Европы

НАТО останется основой безопасности Европы, но необходимо скорректировать расходы на оборону, считает глава МИД Испании и преемник Федерики Могерини на посту представителя ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
По его словам, расходы на оборону в Европе больше, чем у Китая или России, но надо «лучше инвестировать». «Мы должны быть более оперативными на земле, нам нужно иметь возможность разворачивать силы в нашем соседнем окружении», - добавил Боррель.
Глава МИД Испании считает, что НАТО по-прежнему будет оставаться «краеугольным камнем общего альянса, коллективной обороны».Темы: Политика