Глава Каталонии выступил за новый референдум о независимости

Глава правительства Каталонии Ким Торра считает, что необходимо провести новый референдум о независимости региона. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая в парламенте Каталонии.

"Если из-за урн для голосования нас приговорили к 100 годам тюрьмы, то ответ очевиден: нужно вновь поставить урны для голосования по [вопросу] самоопределения", - цитирует его ТАСС. При этом Торра подчеркнул, что "суд не помешает лидеру Каталонии продолжать продвигать инициативы, которые касаются ее права на самоопределение".

"Весной 2020 года [в ходе] учредительных дебатов будет возможность поддержать предложения, которые послужат путеводителем для республиканской конституции, - утверждал Торра. - В ходе моей речи перед утверждением [главой регионального правительства] я говорил, что во время этого срока полномочий буду двигаться... к конституции, и большинство членов парламента меня поддержало". "Я буду выступать за то, чтобы к концу этого срока полномочий вновь было бы реализовано право на самоопределение", - заверил он.

В среду Конституционный суд (КС) Испании предупредил Торру об уголовно-наказуемых последствиях при нарушении судебных постановлений, связанных с правом на самоопределение.