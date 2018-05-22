Глава Каталонии включил в новое правительство беглых политиков

Недавно вступивший в должность главы правительства Каталонии Ким Торра в субботу объявил состав нового правительства. В него вошли два бывших члена каталонского правительства, которые в настоящее время находятся в тюрьме, и два других экс-советника, которые покинули территорию Испании из-за судебного преследования.

Всего в списке 13 советников. Среди них Жорди Турулл и Жозеп Рулл, которые в настоящее время содержатся под стражей под Мадридом. Несмотря на нахождение в тюрьме, оба с помощью Twitter выразили готовность вступить в должность.

Ещё два заявленных кандидата в члены правительства Тони Комин и Льюис Пуч находятся в Бельгии, куда они уехали вместе с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном.

Указ Торры о формировании правительства может быть заблокирован Мадридом. Испанское правительство уже выступило с критикой списка, назвав его «новой провокацией», но заявило, что «изучит жизнеспособность» предложения каталонского лидера.