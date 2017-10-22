Глава Каталонии обвинил Мадрид в «атаке против демократии»

"То, что сделало [правительство Испании] с Каталонией, - атака против демократии", - цитирует Пучдемона ТАСС. По словам регионального лидера, "все предложения [Барселоны] начать диалог" с Мадридом наталкивались на "молчание или репрессии".

"Каталонцы приняли решение в ходе голосования, а правительство [Испании] аннулирует его в своих кабинетах", - сказал Пучдемон.

"Я попрошу устроить заседание [регионального] парламента, посвященное попытке ликвидировать нашу демократию", - объяснил глава области. "То, что у нас есть, мы добились с помощью народа и демократии, мы не можем согласиться с этой атакой", - добавил Пучдемон.

Ранее премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии не позднее чем через полгода.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.