Финляндия отзывает почетного консула в Барселоне

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение об отзыве своего почётного консула в Барселоне Альберта Гинджуема Эгидона.

Как сообщает RT со ссылкой на Helsingin Sanomat, это решение принято из-за того, что испанские власти утратили доверие к консулу. Также в Испании заявили, что Эгидон действовал ненадлежащим образом.

В МИД Финляндии подтвердили, что это связано с вопросом независимости Каталонии.

«Министерство иностранных дел запросило дополнительные разъяснения, но до сих пор мы не получили ответа», — рассказала представитель финского внешнеполитического ведомства Мейра Паппи