Фелипе VI подписал в Вашингтоне указы о назначении новых чиновников

Король Испании Фелипе VI вместе со своей супругой королевой Летисией находится с официальным визитом в США.

Обладая правом подписывать государственные документы в дипломатических представительствах Испании за рубежом, по прибытию в Вашингтон монарх отправился в испанское посольство, чтобы поставить свою подпись на указах о назначении новых высокопоставленных чиновников, кандидатуры которых были одобрены в кабинете министров.

Поездка дона Фелипе в США началась 14 июня с посещения Нового Орлеана и Сан-Антонио.

Правом подписывать документы в посольствах, которые формально считаются территорией Испании, король пользовался несколько раз. В частности, находясь в Казахстане, Фелипе VI подписал указ о присуждении Ордена гражданских заслуг испанцу Игнасио Эчеверии, который погиб во время теракта в Лондоне.