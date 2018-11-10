Фелипе VI: Испанская конституция повлияла на демократизацию в странах Латинской Америки

В своей речи король сделал особый упор на узы, связывающие Латинскую Америку и Испанию. Он также упомянул об испанской конституции, которой в этом году исполняется 40 лет, подчеркнув, что она оказала влияние на процесс демократизации "многочисленных братских народов Ибероамерики". Монарх заверил, что Испания намерена в дальнейшем продолжать развивать "особые отношения" с Латинской Америкой, и заявил, что значительную роль в этом играют Ибероамериканские саммиты, ближайший из которых пройдёт 15-16 ноября в Гватемале.

В ходе выступления монарх поднял тему "цифровой революции" и сопутствующих ей вызовов, которую также планируется обсудить на саммите, и порассуждал о важности качественного образования.

Кроме того, дон Фелипе коснулся вопроса формирования общей позиции перед лицом глобальных вызовов. Он подчеркнул, что "здоровое состояние демократической системы зависит от способности отвечать на законные требования граждан о трудоустройстве, жилье, образовании, здравоохранении и безопасности". В этом контексте он указал на то, что в последние годы страны Латинской Америки достигли значительных успехов в борьбе с бедностью, "благодаря которым более 70 млн человек присоединились к среднему классу". В то же время, по его словам, по-прежнему высоки показатели бедности, уязвимости и неравенства.