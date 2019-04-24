Facebook забанил 17 испанских сообществ за экстремизм

Социальная сеть Facebook во вторник заблокировала 17 страниц испанских «правых» за ксенофобию, гомофобию и исламофобию. На эти сообщества были подписаны 1,4 млн человек. Это произошло за несколько дней до внеочередных выборов, когда политическая дискуссия находится на максимуме.

Днём раньше мессенджер, также входящий в империю Марка Цукерберга, удалил аккаунт партии Podemos, через который политики делали рассылку своим подписчикам. «Как раз сейчас люди должны определиться в выборов», - подчеркнули в Podemos. В партии не отрицают, что делали массовые рассылки с политической пропагандой. Но добавляют, что их получали только те, кто добровольно подписались.