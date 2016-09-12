ЕС может оштрафовать Испанию на 5 млрд евро

Отсутствие стабильного правительства может дорого обойтись Испании. Если Мадрид так и не сможет утвердить бюджет и план по сокращению дефицита, Евросоюз оштрафует страну на сумму в 5 млрд евро. Кроме того, Испании будет отказано в выделении 1,3 млрд евро на общественные нужды.

Источник в парламенте страны заявил “Известиям”, что проект бюджета на 2017 год и план по сокращению бюджетного дефицита должны быть отправлен в Брюссель до 15 октября. По его мнению, Мадрид не успеет. «Последствия нынешней ситуации могут быть неутешительными: фонды Евросоюза прекратят финансировать Мадрид. Речь идет о €1,3 млрд на общественные нужды. Кроме того, на Испанию наложат штраф в размере €5 млрд”, - цитирует его издание.