Эквадор просит Ассанжа не высказываться о ситуации в Каталонии

После неоднократных высказываний основателя Wikileaks по поводу провозглашения независимости Каталонии эквадорское правительство напомнило Джулиану Ассанжу о том, что он должен воздерживаться от заявлений, которые могут навредить отношениям Эквадора с другими странами.

Министерство иностранных дел Эквадора подчеркнуло, что поддержка сепаратистов Ассанжем, находящимся с 2012 года на территории эквадорского посольства в Лондоне, не отражает позиции эквадорского государства. Таким образом, эта южноамериканская страна повторно выразила свою приверженность принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также уважения права всех стран разрешать внутренние вопросы без иностранного вмешательства.

В официальном заявлении эквадорского МИД говорится о том, что Ассанж, получивший политическое убежище, "обязан" придерживаться определённой линии поведения, которая не должна идти вразрез с интересами эквадорского государства.

Испания неоднократно обращала внимание эквадорских властей на поддержку сепаратизма со стороны Ассанжа. Официальный Кито, в свою очередь, подчёркивает важность сохранения хороших отношений с Испанией.