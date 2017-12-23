Эквадор не станет лишать Ассанжа политического убежища из-за его высказываний о Каталонии

Правительство Эквадора не собирается лишать киберактивиста Джулиана Ассанжа политического убежища, несмотря на то, что он нарушает требования властей южноамериканской страны не вмешиваться во внутренние дела Испании.

На этой неделе министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила газете ABC, что Ассанж, который на протяжении последних пяти лет находится на территории эквадорского посольства в Лондоне, может оставаться там до тех пор, пока существует угроза для его безопасности.

По настоянию испанского правительства эквадорские власти ранее призвали Ассанжа воздерживаться от комментариев по поводу кризиса в Каталонии, напомнив, что он «обязан» не наносить вреда отношениям Эквадора с другими странами, в том числе, с Испанией. После этого Ассанж стал более сдержан, однако, продолжил высказываться на своей странице в Твиттере на темы, связанные с Каталонией, выражая свою поддержку сепаратистам.

Президент Эквадора Ленин Морено, находящийся с визитом в Испании, также заявил о том, что основателю Wikileaks не следует вмешиваться в каталонский кризис, отметив, что статус Ассанжа не даёт ему права выражать своё мнение о внешней политике Эквадора или дружественных ему стран.