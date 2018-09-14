Эксгумация Франко одобрена в испанском парламенте

Испанский Конгресс одобрил эксгумацию останков Франсиско Франко и их перезахоронение за пределами мемориального комплекса Долина павших под Мадридом. При этом депутаты Народной партии и партии Ciudadanos во время голосования воздержались.

От имени Ciudadanos решение об эксгумации прокомментировал генеральный секретарь партии Хосе Мануэль Вильегас, назвав его «дымовой завесой», направленной на то, чтобы скрыть бессилие правительства.

Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво положительно встретила результаты голосования и заявила, что это позволит «нормализовать» испанскую «зрелую демократию». Она также окрестила «аномалией» то, что в государственном музее до сих пор находится тело диктатора, призвав решить этот вопрос «единственным возможным» способом. По её словам, перезахоронение Франко будет знаком уважения к жертвам, чьи останки покоятся в Долине павших.

В декрете, который рассматривался в Конгрессе, говорится о «незамедлительной» эксгумации останков Франко, которая представляет «исключительный общественный интерес». Отныне в мемориальном комплексе будут захоронены лишь останки погибших во время Гражданской войны. Документ также определяет Долину павших как «место, предназначенное для почитания и реабилитации памяти обо всех погибших в войне и во время репрессий».