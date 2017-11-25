Экс-премьер Франции напомнил о невозможности сохранения независимой Каталонии в составе ЕС

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс считает, что руководство Каталонии серьезно обмануло жителей региона, говоря о его положении в европейском контексте в случае отделения. "Не стоит недооценивать поддержку, которую ЕС оказывает Испании. У Каталонии нет возможности выйти из ее состава и остаться в Евросоюзе", - цитируют слова Вальса национальные информагентства.

"Испания нужна Европе, потому что ЕС переживает кризис, который был вызван популистами. Союз должен быть сильным, и мы не можем допустить, чтобы столь важные государства разделялись. Европе нужен общий проект, нужен исторический портрет и народы, которые гордились бы нашим статусом союза благополучных демократических государств", - отметил экс-глава французского правительства.

Кроме того, Вальс подчеркнул, что применение 155 статьи конституции правительством Испании было "лучшим вариантом выхода из кризиса" и обеспечения реальных выборов. Он также напомнил, что "у сепаратизма нет выхода, потому что это тупик".

Говоря о действиях бельгийского правосудия в отношении главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников, политик заверил, что "местная юстиция профессиональна и независима" и "должна соблюдать рамки правового пространства".

По мнению экс-премьера, на сегодняшний день в стране нет четкого ответа на вопрос о том, что же значит быть испанцем, но вместе с тем он необходим, чтобы найти выход из нынешнего кризиса. "После диктатуры граждане страны боялись говорить о понятии родины. Сейчас основная задача Испании заключается в том, чтобы иметь значимое положение в Европе и в то же время гордиться самой собой. В этом заключается новая концепция патриотизма, и именно от нее должны отталкиваться политические партии, новые или уже существующие", - подчеркнул Вальс. В этом смысле он подчеркнул, что проблема национализма, подобного каталонскому, затрагивает не только Испанию, так как в "глобализованном мире люди с каждым разом испытывают все большую потребность в принадлежности к нации, государству, региону, городу, семье или конкретной группе". В этом смысле, по его мнению, политики должны дать ответ на "желание народа иметь собственную идентичность, но в условиях открытого мира".

"Мы должны определить, в чем заключается либеральное политическое мышление, разумное, прогрессивное, имеющее ценности и прислушивающееся к народу – не только в Каталонии или Испании, но и в других странах Европы", - заключил Вальс .