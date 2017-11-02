Экс-премьер Бельгии: «Пучдемон оставил после себя хаос и опустошение»

Экс премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, в настоящее время возглавляющий Альянс демократов и либералов за Европу в Европарламенте, обрушился с критикой на отстраненного от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

На своей странице в Facebook Верхофстадт опубликовал получившую распространение в социальных сетях карикатуру, на которой бывший глава Каталонии предстаёт в образе репортёра Тинтина, отметив, что Пучдемон не заслуживает сравнения с популярным персонажем бельгийского комикса, ставшим символом страны. Верхофстадт сопроводил изображение подписью: «Я не уверен, что сравнение Пучдемона с Тинтином уместно. Тинтин всегда находит выход из передряг, в которые он попадает, в то время как Пучдемон оставил в Каталонии хаос и опустошение».