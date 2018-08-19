Дворец Монклоа убрал испанскую символику из каталонской версии твита Педро Санчеса

Полемику вызвали две публикации испанского премьер-министра Педро Санчеса в Twitter, посвящённые жертвам терактов в Каталонии, произошедшим в августе 2017 года.

Посты появились с разницей в пару часов. Сначала, в пятницу ночью, было опубликовано послание на испанском языке, которое содержало изображение с текстом «Всегда с жертвами» (Siempre con las víctimas) на фоне панорамы бульвара Рамбла в Барселоне. На нём также был государственный герб и цвета испанского флага. Следом на официальной странице политика появилась каталонская версия с переводом текста, но без государственной символики.

В Народной партии раскритиковали Санчеса и его администрацию, обвинив политика в двуличности.

Ещё через некоторое время дворец Монклоа исправился и добавил к изображению герб и флаг Испании. В администрации заявили, что отсутствие символики не имело политического подтекста и было связано исключительно с «человеческой ошибкой» при создании изображения.

Обе версии сопровождал комментарий председателя испанского правительства: «Единство всего испанского общества придаёт нам сил в борьбе с террором и жестокостью. В этот день, 17 августа, и всегда мы будем в Барселоне вместе с жертвами, объединённые болью и памятью. Стойкие перед безрассудством терроризма». Своё послание Санчес завершил словами «Испания – страна МИРА».