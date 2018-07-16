Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны с призывами освободить политзаключённых

В Барселоне состоялась масштабная акция в поддержку политических заключённых. По данным Городской гвардии, на улицы каталонской столицы вышло 110 тысяч человек, организаторы манифестации сообщают о 200 тысячах. Участники акции протеста прошли маршем по улице Таррагона до тюрьмы Modelo с призывами освободить сторонников независимости Каталонии, находящихся в испанских тюрьмах, и снять обвинения с бежавших за рубеж политиков, чтобы они могли вернуться домой.

Инициаторами проведения марша выступили Национальная ассамблея Каталонии, Òmnium Cultural и Каталонская ассоциация защиты гражданских прав. В нём приняли участие родственники и друзья заключённых, а также председатель правительства Каталонии Ким Торра и его заместитель Артур Мас, советник администрации Эльза Артади, представители партий «Вместе за Каталонию», Левые республиканцы Каталонии, Comuns, «Кандидатура народного единства» и Европейской демократической партии Каталонии.

«Мы вышли на улицы сегодня, выйдем завтра и будем делать это столько, сколько потребуется, до тех пор пока их не освободят», – заявил Торра, выступая перед журналистами.

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в Германии, поблагодарил собравшихся за поддержку и стремление «построить Каталонию со свободными женщинами и мужчинами».