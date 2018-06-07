Депутат Podemos раскритиковал Надаля за призыв к выборам

Надаль порассуждал на тему политической ситуации в Испании в интервью после победы на Ролан Гаррос в матче против Ришара Гаске в прошлую субботу. Испанский теннисист отметил, что из-за проблем в политической жизни страны: каталонского кризиса и смены правительства, граждане теряют доверие к государству. По словам спортсмена, другие страны также видят Испанию не с лучшей стороны. Надаль заявил, что лучшим выходом в сложившейся ситуации стало бы проведение голосования, поскольку во время смены правительства мнение граждан не учитывалось.

Депутат от партии Podemos жёстко раскритиковал заявление Надаля. Лопес заявил, что теннисист «хочет выборов», а ему, в свою очередь, хотелось бы, чтобы Надаль «прекратил заниматься сонным, оборонительным теннисом, перекачиванием и пассивным обменом ударами».