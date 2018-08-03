Ciudadanos хотят убрать сепаратистские символы с каталонских улиц

В партии Ciudadanos объявили о запуске кампании, которая направлена на то, чтобы избавить улицы и общественные места от каталонской сепаратистской символики.

Центристы аргументируют свою позицию тем, что это партийная символика, и «жители имеют право на отсутствие политических элементов в общественных местах». Авторы инициативы ссылаются на решение Верховного суда Каталонии о гарантии политической нейтральности в общественных местах.

Депутаты от партии Ciudadanos уже сняли жёлтые ленты на дороге в Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона) и пообещали сделать то же самое и в других муниципалитетах.

Каталонский суд постановил снять эстеладу, которая появилась на здании мэрии в Сан-Кугата. Суд отметил, что соблюдение требования об отсутствии флагов партий на зданиях и в общественных местах является обязательным для мэров, даже если такое решение было принято большинством голосов на заседании в муниципалитете.