Бывшая советница мэрии Валенсии упала с балкона своего дома

Мария Хосе Алькон, советница Народной партии в мэрии Валенсии, одна из обвиняемых по «делу Таула», погибла, упав с балкона своего дома в Кальоса-де-Энсаррия (Аликанте).

Источники сообщают, что несчастный случай произошёл утром 16 июня. Алькон приехала в дом в Аликанте на выходные вместе со своим мужем, бывшим заместителем мэра Валенсии Альфонсо Грау. Сообщается, что в момент происшествия Грау не было в доме, а, вернувшись, он обнаружил тело супруги. Предположительно женщина упала с высоты третьего этажа.

В Гражданской гвардии начали расследование. Подробности пока не разглашаются.

Алькон имела слабое здоровье и в последние годы была неоднократно госпитализирована. В июне 2009 года она попала в больницу после падения с высоты двух метров в ещё одном принадлежавшем ей доме. Бытовое происшествие привело к серьёзным травмам.

В мэрии Валенсии Алькон занималась вопросами культуры. В 2016 году она была в числе задержанных по «делу Таула» об отмывании денег и незаконном расходовании бюджетных средств.