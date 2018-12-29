Бывшая администрация Мадрида выплатит 23 млн евро за продажу госжилья по заниженной цене

Испанский суд вынес приговор в отношении бывшей мэра Мадрида Аны Ботельи и нескольких членов её администрации и обязал их выплатить 23 млн евро. В такую сумму оценили ущерб от сделки по продаже государственного жилья венчурному фонду Blackstone по сниженной цене.

Бывшие члены столичной администрации в 2013 году согласовали продажу 1860 объектов жилья, находящегося под государственной защитой, организациям Fidere Gestión и Fidere Vivienda. Сумма сделки составила 128 млн евро, что на 25,8 млн меньше их рыночной стоимости. В счётной палате отмечают, что оценка не была произведена должным образом, а конкуренты не имели доступа к информации. В постановлении указывается на то, что мэрия специально предприняла подобные шаги, чтобы извлечь максимальную выгоду из этой сделки.

Ответственность возлагается на бывшего главу Муниципального жилищного предприятия Мадрида (EMVS) Фермина Осле, а также на саму Ботелью и советников мэрии, которые входили в состав Совета EMVS: Консепсьон Данкауса, Энрике Нуньеса, Диего Санхуанбенито, Пас Гонсалес, Долорес Наварро и Педро Корраля.

Таким образом, иск, поданный в 2017 году нынешней администрацией Мадрида, был удовлетворён частично. Изначально заявлялось об ущербе свыше 55 млн евро, и от фигурантов дела требовали вернуть всю сумму сделки – 127 млн евро.