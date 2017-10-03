Британские власти озабочены насилием в Каталонии

Министр иностранных дел Соединённого Королевства выразил свою озабоченность в связи с инцидентами в Каталонии, зафиксированными во время воскресного референдума по вопросу о независимости автономной области. В то же время глава британского МИД отметил, что голосование не являлось конституционным.

В беседе с агентством Reuters, Джонсон также выразил надежду, что ситуация в скором времени нормализуется.

Насилие в Каталонии также осудил министр торговли Великобритании Лиам Фокс, отметив при этом, что вопросы проведения референдума находятся в ведении испанского правительства.

Ранее один из пресс-секретарей британского внешнеполитического ведомства выразил поддержку испанскому правительству в деле соблюдения Конституции и принципов правового государства, подчеркнув значимость для Великобритании тесных союзнических отношений с Испанией.