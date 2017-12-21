Более 17 тысяч полицейских задействованы на каталонских выборах

Более 17 тысяч агентов Моссос-д'Эскуадра, Национальной полиции, Гражданской гвардии и местных подразделений полиции обеспечивали безопасность во время выборов в Каталонии 21 декабря. На этот раз число правоохранителей значительно больше по сравнению с прошлыми выборами в автономной области. Как пояснили в Министерстве внутренних дел, такие меры были приняты, чтобы день прошёл в абсолютном спокойствии.

Как сообщает Europa Press, усиление коснулось, в первую очередь, корпуса каталонской полиции, в то время как присутствие Гражданской гвардии и Национальной полиции не изменилось.

Более 12 тысяч сотрудников Моссос-д'Эскуадра охраняли избирательные участки вместе с 1800 сотрудниками местной полиции. Во время предыдущих выборов каталонская полиция обеспечивала безопасность с помощью патрулей, каждый из которых охватывал 3-4 избирательных участка.

Национальной полиции и Гражданской гвардии была вверена охрана государственных учреждений и основных объектов инфраструктуры. Они также, при необходимости, будут оказывать содействие Моссос-д'Эскуадра.

Помимо сотрудников правоохранительных органов было привлечено 104 агента частных охранных компаний.