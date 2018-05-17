Бельгия отказалась выдавать Испании каталонских политиков

Бельгийская прокуратура ответила отказом на запрос испанских властей о выдаче бывших членов каталонского правительства Тони Комина, Меричель Серрет и Льюиса Пуча. Решение Брюсселя было обосновано «формальными несоответствиями» в ордере, выданном Верховным судом Испании.

Слушание в Совещательной палате Брюсселя прошло в среду. На нём присутствовали каталонские политики в сопровождении своих адвокатов. Каких-либо заявлений они делали.

У входа в учреждение была организована акция в поддержку бывших советников правительства Каталонии, в которой приняли участие сторонники независимости Каталонии, в том числе Жорди Соле и Жозеп Мария Террикабрас.

В решении бельгийских властей указывается на отличия в обвинениях в отношении каталонских политиков, выдвигаемые в европейском и национальном ордере. При этом механизм функционирования евроордера требует конкретного указания преступлений, в которых обвиняется разыскиваемое лицо.