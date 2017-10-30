Бельгия может предоставить политическое убежище Пучдемону

Бельгийский министр по делам миграции и по совместительству фламандский националист Тео Франкен в минувшее воскресенье заявил, что его страна может предоставить политическое убежище Карлесу Пучдемону. Данный шаг может быть предпринят в том случае, если экс-главе Каталонии не обеспечат справедливый суд в случае его возможного задержания за продолжение процесса отделения региона, который власти страны признали незаконным.

"Если присмотреться, то подобный вариант развития событий не кажется таким уж маловероятным, - заявил Франкен в интервью бельгийскому каналу VTM. – Уже идут разговоры о тюремном заключении для Пучдемона. Неясно, насколько справедливым будет этот суд". Описанные Франкеном сценарии будут возможны только в том случае, если сам бывший глава каталонского правительства попросит предоставить ему убежище в Бельгии, одной из немногих стран Евросоюза, которая может обеспечить его гражданам самого ЕС. "Очевидно, что это поставит нас в непростое положение с точки зрения дипломатических отношений с правительством Испании, однако по закону просить убежища в Бельгии можно: этот запрос, как и все другие, подвергнется объективному, корректному и независимому изучению, как того хотелось бы испанской стороне", - отметил министр.

Заявления Франкена стали очередным свидетельством напряжения в отношениях между правительствами Испании и Бельгии. Премьер-министр последней Шарль Мишель руководит страной в союзе с партией Франкена, "Новым фламандским альянсом", чья политическая программа делает ставку на мирное отделение Фландрии. В свете подобных обстоятельств Мишель занял позицию, которую испанское правительство так до конца и не приняло, в отличие от других соседей по ЕС.

Впрочем, после выступления министра по вопросам миграции Мишель попросил его "не подливать масла в огонь". "Вопрос предоставления убежища не входит в повестку дня. Мы по-прежнему призываем стороны к диалогу", - подчеркнул премьер в своем официальном сообщении.