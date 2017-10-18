Ассанж обвинил Испанию в появлении первых политзаключенных

В минувший понедельник основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обвинил Испанию в появлении в ней "первый политзаключенных высокого уровня", имея в виду лиц, причастных к проведению референдума в Каталонии 1 октября. Как сообщают информационные агентства страны, свое мнение Ассанж выразил в Twitter. Он написал, что по обвинению в неповиновении властям в тюрьме оказались председатель политической организации "Национальная каталонская ассамблея" (ANC) Жорди Санчес и глава НКО Òmnium Cultural Жорди Кушарт

"Появление европейских политических заключенных высокого уровня является прямым следствием малодушного отказа Жан-Клода Юнкера от осуждения в адрес Рахоя и принятых им по отношению к мирным избирателям жестких мер. Об этом предупреждали и я, и многие другие. Вы дали ему карт-бланш, Жан-Клод", - написал Ассанж.

В понедельник судья Национальной коллегии Кармен Ламела постановила поместить Санчеса и Кушарта под стражу без возможности освобождения под залог за продвижение митингов 20 и 21 сентября в Барселоне.