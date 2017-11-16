Аснар считает, что Рахой провёл достаточно времени у власти

Экс-председатель испанского правительства Хосе-Мария Аснар заявил, что на данный момент ему сложно «принять» Народную партию, а также добавил, что это не он отдалился от своей партии, а скорее партия отдалилась от него.

В ходе интервью валенсийскому журналу Plaza Аснар прокомментировал нахождение у власти действующего премьер-министра и лидера Народной партии Мариано Рахоя и назвал его количество сроков на посту председателя правительства «достаточным». При этом бывший премьер-министр подчеркнул, что это не должно считаться нормой, и такая ситуация уместна лишь в определённые моменты истории в соответствующих обстоятельствах.

Аснар опроверг информацию о том, что он намерен создать новую партию, заметив, что такие предложения ему поступают постоянно. Он заверил, что не собирается покидать Народную партию.

В интервью Аснар также озвучил своё мнение по поводу каталонского кризиса, отметив значение националистического движения и популизма политиков в развитии событий. По его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию несут те, кто нарушил конституционные обязательства и организовал процесс отделения от Испании.