Арестован представитель Северной Кореи в Испании

Гражданская гвардия арестовала во вторник в Таррагоне Алехандро Као де Беноса, который является специальным представителем комитета по культурным связям с иностранными государствами КНДР в Испании. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на свои источники. Этот арест произошел в рамках более широкой операции по изъятию запрещенных видов оружия, которые были найдены в квартире Као де Беноса.

Десятки арестов по таким же обвинениям прошли и в других провинциях. Чиновника подозревают в причастности к торговле оружием через Интернет. Алехандро Као де Бенос был связующим звеном для многих испаноязычных журналистов, которые делали репортажи о Северной Корее. Он принимал участие в многочисленных документальных фильмах и ток-шоу, где защищал режим Ким Чен Ына. Он являлся официальным представителем правительства Северной Кореи и был своего рода послом.