Американское видео о Каталонии получило награду

«Испанский совет» опубликовал ролик в октябре 2017 года. Целью организации является продвижение взаимодействия испаноязычного сообщества США с Испанией.

На видео представлена краткая история Испании и опровергаются некоторые заявления каталонских сепаратистов. В ролике подчеркивается, что Каталония никогда не была независимым государством. Испанию авторы материала называют демократической страной, где в полной мере соблюдаются права и свободы, которые регулируются Конституцией. Отмечается, что испанская конституция предполагает внесение изменений, но при этом особо выделяется тот факт, что этот процесс требует поддержки всего испанского народа, а не только каталонцев.

Правительство Каталонии, по мнению авторов ролика, нарушило закон, продвигая проведение незаконного референдума в регионе, что вынудило испанские власти принять меры для защиты правового государства и Конституции, «как сделала бы любая другая демократическая страна мира».