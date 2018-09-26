84% испанцев считают Каталонию разделённой

У испанцев сохраняется пессимистичное восприятие ситуации в Каталонии спустя шесть лет с начала процесса отделения от Испании. По данным опроса компании Metroscopia 84% жителей страны считают, что регион разделён пополам.

По мнению 69% респондентов, в последний год каталонский кризис усилился. При этом такое видение в большей степени свойственно сторонникам Народной партии (90%) и партии Ciudadanos (84%), в то время как среди приверженцев Социалистической рабочей партии Испании и коалиции Unidos Podemos такого мнения придерживается 50-60%.

82% опрошенных признают, что сепаратистские политики, которые в настоящее время находятся в тюрьме, совершили преступления. 54% считают, что обвинения в мятеже справедливы, 28% отмечает, что речь идёт о менее серьёзных преступлениях, а 14% заявляют, что политические заключённые не нарушали закон. 57% также поддерживают решение суда о содержании политиков под стражей до вынесения приговора.

Кроме того, испанцев спросили, что они думают о размещении в общественных местах жёлтых лент и другой символики в поддержку сепаратистских лидеров. Более половины участников опроса ответили, что это ненадлежащее использование общественного пространства, в то время как 37% уверены, что это проявление свободы слова.

Чуть менее трети опрошенных считают, что действующий премьер-министр Испании Педро Санчес способен разрешить тупиковую ситуацию в Каталонии. 21% доверяют в этом вопросе Альберту Ривере (Ciudadanos), 18% – Пабло Иглесиасу (Podemos), 7% – Пабло Касадо (Народная партия).