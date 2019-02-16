28 апреля в Испании пройдут всеобщие выборы

Оппозиция заблокировала проект бюджета на 2019 год, представленный Санчесом. Глава правительства заявил, что не желает продолжать работу при отсутствии бюджета.

Санчес подчеркнул, что гражданам страны предстоит решить, хотят ли они «двигаться назад» или вперёд к «инкюзивной» Испании, в которой будет место для всех, а не только для тех, чьи интересы продвигают правые: Народная партия, Ciudadanos и Vox. Он добавил, что испанцам необходимо сделать выбор между конституционной страной, проводящей в жизнь изменения с расчётом на будущее, и страной, «живущей прошлым».

Действующий премьер-министр также выразил надежду на то, что его поражение по бюджетным вопросам в парламенте станет «социальной победой».

В ходе выступления во Дворце Монклоа Санчес упомянул об успехах правительства за 9 месяцев нахождения у власти. Он отметил, что главными ориентирами были и остаются рост экономики при соблюдении принципов уважения окружающей среды и создание достойных рабочих мест, а также восстановление государства всеобщего благосостояния с перераспределением богатства и укреплением демократических институтов. В числе достижений своего кабинета Санчес назвал повышение минимальной зарплаты до 900 евро, отмену налога на автономное энергоснабжение, восстановление всеобщего доступа к здравоохранению, повышение покупательской способности населения, увеличение количества грантов, а также меры в области борьбы с гендерным насилием.

Премьер-министр Испании обратился к каталонским сепаратистам, которые примкнули к блоку противников принятия бюджета. По его словам, они слишком упорствуют в вопросах, связанных со статусом Каталонии, вместо того, чтобы уделить внимание таким темам как социальные выплаты. Санчес подчеркнул, что, несмотря на критику со стороны правых по поводу союзничества с сепаратистами, он отстаивает принцип защиты Конституции, и в своё время поддержал введение прямого управления в Каталонии.