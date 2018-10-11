12 муниципалитетов Таррагоны должны отчитаться за отсутствие в мэриях испанского флага

Заместитель представитель правительства Испании в Таррагоне Жоан Сабате направил письмо главам 12 муниципалитетов Таррагоны, чтобы выяснить, соблюдают ли они закон о флагах.
Официальное письмо Сабате последовало за обращением партии VOX, которая сообщила, что на зданиях мэрий отсутствуют флаги Испании.
У градоначальников есть 20 дней, чтобы представить отчёт о выполнении требований, установленных законодательством.
По информации VOX, закон нарушают администрации Вила-сека, Вилальонга-дель-Камп, Веспелья-де-Гайя, Саломо, Ла-Риера-де-Гайя, Ренау, Перафорт, Ла-Ноу-де-Гайя, Ла-Секуита, Ла-Побла-де-Мафумет, Эль-Морель и Эль-Калльяр.
Политическое объединение собирается проверить и другие мэрии провинции.Темы: Политика