Зятя испанского короля всё реже навещают в тюрьме

Отбывание тюремного срока за мошенничество для мужа инфанты Кристины и зятя короля Фелипе VI Иньяки Урдангарина становится с каждым днём всё сложнее, пишет El mundo. Издание сообщает, что заключённого стали реже навещать и он находится в подавленном состоянии.

Конституционный суд отклонил на прошлой неделе ходатайство Урдангарина о предоставлении законной защиты. Он также не смог добиться временного выхода из тюрьмы до вынесения решения.

Урдангарин отбывает наказание в тюрьме Бриевы (Сеговия). Его мать приезжает редко в силу пожилого возраста, а братья живут в Витории и не могут часто выбираться из-за семейных и профессиональных обязательств. Инфанта Кристина, которая постоянно живёт в Швейцарии, навещает мужа раз в месяц, их встреча длится около трёх часов. При этом королевский дворец всячески стремится ограничить визиты, чтобы избежать появления в прессе публикаций с представителями королевской семьи у здания исправительного учреждения.

Урдангарин, к тому же, не внял советам близких о том, чтобы начать учёбу во время пребывания в тюрьме. Вместо этого он предпочёл сосредоточиться на спорте.

Ближайшая возможность получить разрешение выйти на непродолжительное время на свободу появится у Урдангарина лишь к Рождеству.

По информации El Mundo, защита Урдангарина рассматривает возможность применения статьи 100.2 тюремного регламента, которая предполагает возможность выхода на свободу днём и по выходным в случае примерного поведения, при условии, что заключённый найдёт работу, а в нерабочее время будет находиться в доме родственников.