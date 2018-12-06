«Жёлтые жилеты» добрались до Барселоны

Каталонские сепаратисты 21 декабря собираются устроить в Барселоне акцию, надев «жёлтые жилеты» по примеру французского движения, сформировавшегося на фоне роста цен на дизельное топливо.

Молодёжная организация левого толка La Forja-Jovent Revolucionari намерена сорвать выездное заседание Совета министров Испании, намеченное на этот день в каталонской столице.

Актёр Тони Альба на своей странице в Twitter призвал каталонцев «не сидеть на диване 21 декабря», а поддержать движение. Публикация активиста сопровождается плакатом с изображением человека в светоотражающем жилете и с маской на лице.

Сепаратисты заявили, что связались с различными организациями, чтобы скоординировать действия во время визита членов правительства Испании в Барселону. В заявлении организации подчёркивается, что цель состоит в том, чтобы «не позволить заседанию пройти в нормальной обстановке», а также звучит призыв ко всем движениям «национального каталонского освобождения» присоединиться к акции.

В мессенджере Telegram было создано несколько каналов гражданских групп, которые собираются поучаствовать в протестах и «полностью заблокировать Каталонию». Акции могут затронуть Ла-Жункера (Жирона), Винарос (Кастельон), проспекты Ронда-де-Дальт и Ронда-Литораль в Барселоне, трассу AP-7 в Жироне, порты Барселоны и Таррагоны, а также аэропорт «Эль-Прат».