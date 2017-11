Журналисты BBC сравнили бегство Пучдемона с игрой Pókemon Go

В минувшую субботу журналисты телеканала BBC сравнили экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона с покемоном, сообщает газета 20 Minutos. На прошлой неделе отставной политик сбежал в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками, а в пятницу Национальная судебная коллегия Испании вынесла распоряжение об их аресте. В свете этих событий прибытие лидера каталонских сепаратистов в Бельгию репортеры BBC назвали местной версией игры Pókemon Go. Корреспондент канала в Брюсселе Адам Флеминг описал неделю опального политика так: "Помните, каким успехом пользовалась в прошлом году игра Pokémon Go, в которой надо было ловить покемонов? Позвольте представить вам бельгийскую версию: Puigdemont Go", - сыронизировал журналист.