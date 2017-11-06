Журналисты BBC сравнили бегство Пучдемона с игрой Pókemon Go

В минувшую субботу журналисты телеканала BBC сравнили экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона с покемоном, сообщает газета 20 Minutos. На прошлой неделе отставной политик сбежал в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками, а в пятницу Национальная судебная коллегия Испании вынесла распоряжение об их аресте. В свете этих событий прибытие лидера каталонских сепаратистов в Бельгию репортеры BBC назвали местной версией игры Pókemon Go. Корреспондент канала в Брюсселе Адам Флеминг описал неделю опального политика так: "Помните, каким успехом пользовалась в прошлом году игра Pokémon Go, в которой надо было ловить покемонов? Позвольте представить вам бельгийскую версию: Puigdemont Go", - сыронизировал журналист.

Флеминг вкратце перечислил все самые громкие слухи, которые возникли после того, как один из бельгийских министров упомянул возможность предоставления Пучдемону убежища в своей стране. "Мы не могли поверить своему счастью: нам досталась важнейшая новость международного масштаба в дни, когда других известий практически не поступало ввиду закрытия европейских институтов на праздники", - рассказал Флеминг. На пресс-конференцию Пучдемона пришли сотни журналистов, и десятки людей с камерами собрались внутри здания и за его пределами. "Уважаемые ведущие прилипли к окнам. Хуже всего то, что в здании были проблемы со связью, которые мешали публиковать сообщения в Twitter", - поделился репортер. Само мероприятие он охарактеризовал как крайне хаотичное и выразил разочарование в связи с его итогами: Пучдемон заявил, что он не ищет убежища и готов предстать перед испанским судом в том случае, если ему предоставят достаточные гарантии. "Впрочем, он не уточнил, о каких гарантиях идет речь, - отметил Флеминг. – Хуже всего то, что испанским СМИ позволили задать только один вопрос".

"В среду появились новые слухи об очередной пресс-конференции, которая должна была состояться в офисе его адвоката, в часе езды на машине от Брюсселя. Спасибо, Карлес!", - съязвил Флеминг. Впрочем, это сообщение оказалось ложной тревогой. "В четверг в социальных сетях появилась фотография Пучдемона в кафе. Вечером он опубликовал видеосообщение, записанное в гостиничном номере". В заключение журналист подчеркнул, что бельгийские власти на данный момент поддерживают испанскую сторону.