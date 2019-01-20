Жители пригорода Барселоны объединяются в дружины для ночного патрулирования района

Устав от краж и отсутствия контроля со стороны полиции, жители района Кан-Массуэт в муниципалитете Досриус (Барселона) организовали уличные патрули. По ночам они объезжают на автомобилях жилые комплексы, где проживает в общей сложности 2,5 тысячи человек. С тех пор, как появились гражданские дружины, в этом районе не было совершено ни одной кражи.

Жители Досриус неоднократно жаловались на бездействие местной полиции, отмечая, что порой в случае происшествий, в том числе краж, приходилось ждать полицию из других районов.

В октябре 2018 года, когда начали организовывать патрули, к ним присоединилось 14 добровольцев, а к настоящему времени число дружинников выросло до 54. Они координируют свои действия через группу в мессенджере WhatsApp, в которой они также делятся информацией о подозрительных автомобилях или лицах. При необходимости проверить сведения о них, дружинники обращаются к знакомому полицейскому из другого района, а в экстренной ситуации десятки дружинников могут быстро собраться в одном месте, чтобы предотвратить преступление. В одном из таких случаев им удалось задержать нескольких злоумышленников, которые пытались ограбить дом, и передали их каталонской полиции. Также иногда они сопровождают девушек, которые возвращаются домой в одиночку. Участники патрулей отмечают, что хорошо знают местность, и благодаря этому могут эффективно следить за происходящим.

По словам дружинников, местная полиция не хочет принимать от них помощь, в то время как Мосос-д'Эскуадра благодарят патрули за их деятельность.