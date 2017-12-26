Жители Малаги собрали для нуждающихся более 600 тонн продуктов

В ходе двухдневной рождественской кампании Gran Recogida жители Малаги собрали для малоимущих более 600 тонн продуктов, сообщает The Olive Press. Абсолютными лидерами по объему пожертвований, побившими все рекорды последних лет, стали супермаркеты Carrefour Los Patios и Carrefour Alameda. По словам организатора акции Хоакина Хименеса, "отличительной чертой нынешней кампании стало четкое понимание необходимости помощи нуждающимся у ее участников".