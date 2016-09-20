Жители Мадрида жалуются на плохую уборку улиц

Проблема очистки улиц в Мадриде никак не может решиться, несмотря на отчаянную борьбу с ней со стороны городских властей. По данным муниципальных властей, в период с мая по июль было подано 17 709 жалоб, что на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года (16 020). А всего за первые семь месяцев было зарегистрировано 27 466 жалоб.

Больше всего обращений было в июле - 8 458. Это самый высокий показатель с 2014 года. Борьба с грязью на улицах была одной из основных задач правительства Мануэлы Кармены, действующего мэра Мадрида, которая находится у власти всего год. За это время она вывела на улицы дополнительно 500 дворников, а также запустила информационную кампанию. Для того, чтобы замещать людей, работающих в этой сфере и ушедших в отпуск были наняты 300 человек. Но всё это не улучшило ситуацию.

В Департаменте охраны окружающей среды Мадрида говорят, что в городе всё больше людей, а из-за этого больше грязи. К тому же жители становятся всё более осведомленными в том, по каким каналам отправлять жалобы.

Часть вины лежит на предыдущих властях города, представителях Народной партии, которые существенно сократили расходы в секторе и потеряли более 2 тысяч дворников.