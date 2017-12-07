Жители Мадрида в рождественские праздники тратят в среднем по 880 евро

Опрос института Sondea показал, что испанцы тратят в среднем 833 евро в рождественский период, а среди жителей столицы этот показатель составляет 880 евро.

Выяснилось, что больше всего мадридцы тратят на подарки. На них приходится в среднем 244 евро. Кроме того, среднестатистический житель Мадрида тратит 170 евро на праздничный ужин, 117 евро – на поездки, 101 евро – на лотереи, 98 евро – на посещение ресторанов, и 88 евро – на развлечения.

15% мадридцев сообщили, что они были вынуждены обратиться в банк за займом, чтобы покрыть расходы на предстоящие праздники.

Более половины респондентов из Мадрида (57%) сообщили, что в праздники собираются отправиться в путешествие, средняя продолжительность которого составит 6 дней.

Также опрос показал, что праздники не всем по душе. 43% столичных жителей заявили, что не любят Рождество и Новый год. При этом отмечается, что среди любителей праздников – преимущественно молодые люди.