Жители Мадрида смогут покупать лекарства по рецептам в любой аптеке Испании

В Испании внедряется единая система здравоохранения, в которой будут собраны все истории болезни и электронные рецепты жителей страны.

Работа над этим проектом ведётся уже несколько лет. Первыми к системе присоединились Эстремадура и Канарские острова, а последними – Андалусия и Каталония. Через несколько месяцев возможность покупать лекарства по рецептам в любой аптеке страны появится и у 6,5 млн жителей Мадрида. Также на очереди Сеута и Мелилья.

Новая министр здравоохранения Испании Мария Луиса Карседо, сменившая на этом посту Кармен Монтон, обозначила этот проект в числе приоритетов работы.

В Совете по здравоохранению сообщают, что в испанской столице система уже запущена в тестовом режиме, и когда она пройдёт испытания, ею полноценно можно будет пользоваться во всех аптеках.

Задержки в присоединении столичного региона к системе объясняются сложностями в унификации данных внутри региона.

Власти Мадридского сообщества рассчитывают полностью внедрить программу к началу следующего года.