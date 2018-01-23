Жители Мадрида не оценили инициативу мэрии по сохранению чистых улиц

Мэрия Мадрида запустила новую рекламную кампанию для повышения сознательности жителей столицы и поддержания города в чистоте, однако она дала обратный эффект.

В столице Испании были размещены рекламные плакаты с мультипликационным персонажем - мусорным пакетом - и подписью: «Даже мусор знает, что здесь ему не место». Муниципальные службы таким образом пытались призвать столичных жителей не выбрасывать мусор в не предназначенных для этого местах, что не увенчалось успехом. Некоторые жители Мадрида, напротив, начали оставлять пакеты с мусором прямо у стендов с рекламой.

Неравнодушные пользователи Твиттера опубликовали примеры такого поведения горожан на столичной улице Сеговия и призвали вместо социальной рекламы ввести штрафы за выбрасывание мусора на улицах.