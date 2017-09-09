Жители центра Мадрида требуют введения контртеррористических мер

Несколько объединений жителей центральных районов Мадрида обратились с письмом к мэру испанской столицы Мануэле Кармене. На фоне недавних атак в Барселоне они требуют от городских властей разработать подробный план действий, а также принять немедленные меры для предотвращения терактов в местах большого скопления людей.

В ассоциациях считают, что для подготовки плана необходимо создать рабочую группу в составе пожарных, сотрудников полиции и экстренных служб, представителей мэрии и местных жителей. Кроме того, в своём письме они выступили с предложением провести встречу с участием мэра, однако они не получили положительного ответа со стороны властей.

Как сообщил газете El Mundo советник по центральному району Мадрида Хорхе Гарсия-Кастаньо, во встрече с местными жителями примет участие координатор по вопросам безопасности. По словам Гарсия-Кастаньо, власти в настоящее время уделяют большое внимание обеспечению безопасности. Советник отметил, что во время проведения массовых мероприятий во многих местах устанавливаются специальные ограждения, а также значительно увеличивается присутствие на улицах сотрудников правоохранительных органов.

Жители Мадрида, в свою очередь, призывают установить больше камер видеоонаблюдения и постоянных ограждений, а также как можно скорее внедрить план, предусматривающий возможность доступа на автомобиле в некоторые центральные районы исключительно для жильцов.