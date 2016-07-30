Жители Барселоны жалуются на ресторан Месси

Ресторан футболиста Лео Месси El Bellavista del Jardín del Norte, который открылся в минувшие выходные на улице Энрик Гранадос в Барселоне, стал причиной жалоб со стороны местных жителей. В минувший вторник ассоциация SOS Carrer Enric Granados при поддержке Федерации ассоциаций жителей Барселоны (FAVB) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что у заведения "нет необходимой лицензии для ведения деятельности в саду площадью 1 000 квадратных метров, расположенном во внутреннем дворе и окруженном более чем 100 квартирами".

Как заявили представители организации, "разрешение, выданное мэрией, касается только внутренней территории здания и не включает в себя патио". Кроме того, они предупреждают, что ресторан "положит конец спокойствию в этом районе, как это уже произошло с террасами отелей во внутренних дворах домов района Эйшампле". "Как бы активно они не использовали слово "гламур" для продвижения своего проекта, он все равно представляет угрозу спокойствию местных жителей", - предупредили члены SOS Carrer Enric Granados. Они также напомнили, что обитатели района "неоднократно высказывались против реализации этого проекта и собирали подписи, которых с каждым днем становится все больше".

По их словам, масштабы деятельности заведения слишком велики: его полезная площадь составляет 905 квадратных метров, а максимальная вместимость – 298 человек. "Помимо этого, мэрия намерена предоставить владельцам возможность размещения террасы на улице, где будет размещено еще 12 столов размером полтора на полтора метра, рассчитанных на четверых гостей, что означает увеличение их общего числа на 48 человек", - жалуются местные жители.

Ресторан открылся в минувшую пятницу, 22 июля. За его созданием стоят брат знаменитого футболиста Родриго Месси и братья-рестораторы Хуан Карлос, Борха и Педро Иглесиасы.