Жители Барселоны вспоминают погибших в ходе тереактов у монументов в честь жертв войн и трагедий прошлого

В Барселоне установлено множество монументов в память о жертвах войн и трагедий, а также о тех, кто отдал свою жизнь борьбе за идею. В последние дни жители города несут к ним цветы в память о погибших в ходе терактов 17 августа. К сожалению, история Испании насчитывает множество подобных эпизодов, пишет La Vanguardia.

Так, на площади Вилья-де-Мадрид неподалеку от бульвара Рамбла можно увидеть не только музейную зону под открытым небом с гробницами римского города, но и памятную доску, установленную после произошедших 11 марта 2004 года в Мадриде терактов. Тогда в результате взрывов в пригородных поездах Cercanías погиб 191 человек и еще 1 857 получили ранения.

Еще один мемориал находится в парке Кан-Драго. Он посвящен жертвам теракта, произошедшего 19 июня 1987 года. Тогда группировка ЭТА подорвала начиненный взрывчаткой и напалмом автомобиль, который был припаркован в подвале близлежащего гипермаркета Hipercor. В память о погибших в парке была установлена композиция американского скульптора Сола Левитта в виде 12-метровой пирамиды из блоков черного гранита с посвящением «От Барселоны в память о жертвах терроризма и в их честь». Автор назвал ее «Высокая нерегулярная прогрессия».

Другой монумент подобного характера расположен на пересечении улицы Гран-Виа и бульвара Рамбла-де-Каталунья, напротив кинотеатра Coliseum. 20-метровая скульптура Encaix авторства Маргариты Андреу, открытая 29 апреля 2003 года, посвящена жертвам бомбардировок, погибшим в ходе Гражданской войны в период с 1937 по 1939 годы. По замыслу создательницы, она олицетворяет собой идею о том, что нечто сломанное может быть собрано вновь. Место для установки мемориала было выбрано неслучайно: именно здесь 17 марта 1938 года итальянская военная авиация, поддерживавшая Франко, разбомбила грузовик с боеприпасами.

На склоне горе Монжуик расположено кладбище-карьер Фоссар-де-ла-Педрера, где захоронен председатель каталонского правительства Ллуис Компанис, расстрелянный 14 октября 1940 года. Комплекс был спроектирован архитекторами Бет Гали, Мариусом Кинтаной и Пере Касажоаной. Кроме того, в этой же зоне находится мемориал в память о жертвах нацизма, символизирующий десять крупнейших концентрационных лагерей. Его автором стал скульптор Леонард Гласер. На кладбище Монжуик также расположены монументы в честь членов Национальной конфедерации труда, которые погибли, защищая свободу и социальную революцию, и скульптура Pietat, homentge als immolats per la llibertat de Catalunya. Первую композицию созда Хуанхо Новелья, а вторую - Ферран Вентура. Неподалеку от них захоронены жертвы франкизма, расстрелянные в послевоенный период с 1939 по 1952 годы. Их память почтили в 1992 году установкой на на месте бывшей тюрьмы Кампо-де-ла-Бота скульптуры Микеля Наварро Fraternitat, посвященной 1 717 погибшим.

Наконец, еще один монумент, Фоссар-де-лес-Моререс, расположен в районе Борн. Неподалеку от собора Санта-Мария-дель-Мар архитектор Карме Фиоль создала пространство в память о погибших в ходе осады Барселоны в 1714 году. Оно вымощено красным кирпичом, символизирующим пролитую кровь. Монумент был открыт 11 сентября 1989 года.