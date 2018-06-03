Жители Барселоны возмущены ремонтом в центре

В начале мая в районе Клот, а также на некоторых участках рядом с Храмом Святого Семейства и рынком Энкантс в Барселоне начались работы на высокоскоростной железнодорожной линии AVE, вызвав шквал недовольства со стороны местных жителей.

Качество жизни горожан ухудшилось из-за строительства запасных выходов в железнодорожном туннеле. Из-за работ, начавшихся 2 мая, перекрыты некоторые улицы, а местные предприниматели несут убытки.

Автомобильное движение ограничено на пересечении улиц Провенса и Урхель, Майорка и Напольс и Майорка и Индепенденсия. Были перенесены автобусные остановки маршрутов №50 и №51, которые временно следуют в объезд по улицам Картахена и Росельо, а маршрут №92 был перенаправлен по улицам Араго и Картахена.

Изменения застигли местных жителей врасплох и вызвали возмущение из-за отсутствия предварительного уведомления со стороны мэрии Барселоны, в особенности учитывая тот факт, что некоторые участки будут закрыты вплоть до 2020 года.

Бары и другие заведения этих районов потеряли клиентов, многие также опасаются, что им не удастся распродать товар и количество посетителей-туристов в этом году сократится.

В мэрии каталонской столицы запланированы встречи с участием представителей органов, ответственных за проведение работ, местных жителей и предпринимателей, однако выплаты компенсаций за убытки не предполагается.