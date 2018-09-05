Жители Барселоны страдают от шума кондиционеров

Несмотря на многочисленные жалобы в муниципалитет, жители Барселоны продолжают испытывать неудобства, связанные с работой кондиционеров в домах и на улицах.

Жалобы на шум, исходящий от аппаратов кондиционирования, были самыми частыми среди обращений, поданных в общество омбудсменов Барселоны Síndic de Greuges.

Омбудсмены приводят в пример случай жительницы улицы Лондрес в районе Эшампле, которая с 2011 года жалуется на шум кондиционеров из расположенной по соседству лаборатории. Первая её жалоба была направлена в мэрию Барселоны в 2012 году. Тогда же были проведены тесты, которые показали, что шум действительно превышал установленные нормы. Тем не менее, женщина сообщила, что вплоть до настоящего времени проблема не устранена.

После изучения документации выяснилось, что муниципалитет не предпринял достаточных мер, а разбирательство по этому делу мэрия начала лишь в 2015 году. Омбудсмены назвали подобную практику неприемлемой и заявили, что городские власти пренебрегают здоровьем жителей. В организации призвали провести мониторинг и соответствующие процедуры, чтобы положить конец проблеме.