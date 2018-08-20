Жители Барселонеты требуют усилить меры безопасности

Как сообщает Городская гвардия, горожане перекрыли въезды в район, в том числе, на проспекте Жоан-де-Борбо и улице Доктора Айгуадера. Они прошли маршем от площади Барселонета до площади Поэта Боска. Участники акции выразили недовольство растущим количеством краж, драк и разбитых машин на улицах района, а также потребовали увеличить количество полицейских патрулей в Барселонете.

Жители подчеркнули, что их акция не является проявлением туризмофобии и они ничего не имеют против приезжих. В то же время они отмечают, что многие ведут себя невоспитанно, с каждым днём на улицах всё больше пьяных и агрессивных людей, а пляж превратился в бесконечные мальчишники и девичники.

Представители городских властей встретились с местными жителями, торговцами и владельцами заведений Барселонеты для обсуждения сложившейся ситуации. В мэрии пообещали увеличить присутствие полиции и привлечь больше сотрудников Мосос-д'Эскуадра.