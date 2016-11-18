Жителей Мадрида шокировали съемками порно в самом центре города

В конце октября в одной из самых оживленных торговых зон Мадрида можно было наблюдать крайне странную картину: молодая женщина с обнаженной грудью, завязанными глазами и кляпом во рту бродила среди прохожих. Ранее горожане видели, как ее вели по улицам неподалеку от Центра искусств королевы Софии. Оказалось, что девушка была добровольной участницей съемок порнофильма в стиле садо-мазо, который на этой неделе появился в Сети.

Пока некоторые удивленно наблюдали за происходящим, другие воспользовались моментом, чтобы запечатлеть необычное происшествие на видео. Одна из очевидиц увела своего ребенка и накричала на актрису, потребовав, чтобы та прикрылась.

Своим появлением эта сцена обязана последнему тренду в порноиндустрии: некоторые эпизоды снимаются прямо на улице перед некоторыми из самых знаменитых достопримечательностей Испании.

В минувшую среду фотографии инцидента были опубликованы в издании El Mundo, репортеры которого задались вопросом о возможном признании происходящего нарушением закона. Мэрия Мадрида подтвердила, что участники съемок не имели на них официального разрешения, однако в этом случае оно не было необходимым, так как сцена снималась с помощью камер на треногах. Полиция рассматривает возможность признания действий съемочной группы актом эксгибиционизма, в соответствии с которым публичная нагота карается штрафом в размере от 100 до 600 евро в соответствии с Законом о гражданской безопасности.

В то же время в Барселоне городская администрация обратилась к жителям с просьбой сообщать об эпизодах подозрительного поведения в связи с появлением некоторых местных достопримечательностей, в том числе Храма Святого Семейства и бульвара Рамбла, в недавних порнофильмах. Как правило, чаще всего подобные сцены снимаются крайне быстро. В том случае, если членов группы ловят, они оплачивают штрафы как своего рода производственные издержки.