Жителей Барселоны заставят убирать за собаками с помощью бутылки с водой

В Барселоне в августе запускают новую кампанию для владельцев собак. Им будут бесплатно раздавать складные пластиковые бутылки, чтобы они наполняли их водой и смывали за своими питомцами, которые справляют нужду на улице.

Мэрия Барселоны планирует разослать письма почти трём тысячам жителей экспериментального района, за которыми числятся собаки. В письмах администрация даст разъяснения по обязанностям владельцев домашних животных, а также напомнит о возможности получить бесплатную ёмкость для воды в общественных центрах.

В мэрии отмечают, что указом о защите, владении и продаже животных установлены штрафы на сумму до 750 евро за неубранные экскременты домашних животных, что также является нарушением муниципального указа об окружающей среде.